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    Сотрудники СГБ, ГТК и Госпогранслужбы провели совместную операцию - ФОТО

    Пресечена попытка вывоза из страны золотых изделий на крупную сумму

    Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ В результате совместных оперативно-розыскных мероприятий сотрудников Службы госбезопасности Азербайджана, Государственного таможенного комитета и Государственной погранслужбы была предотвращена попытка вывоза из страны контрабандным путем крупной партии золотых украшений.

    Об этом Report сообщили из отдела общественных связей Службы госбезопасности.

    Отмечается о задержании граждан Азербайджана Ф.Аллахвердиева, Ф.Мамедова, А.Рагимова, Э.Гусейнова и Э.Сеидова, подозреваемых в попытке незаконного вывоза из таможенно-пропускного пункта Таможенного управления Биласувара 18 декабря этого года золотых слитков весом 2 кг 145 г и золотых изделий, вступив в сговор с иностранцами.

    Оперативно-следственные мероприятия по делу продолжаются. 

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