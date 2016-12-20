Сотрудники СГБ, ГТК и Госпогранслужбы провели совместную операцию - ФОТО

Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ В результате совместных оперативно-розыскных мероприятий сотрудников Службы госбезопасности Азербайджана, Государственного таможенного комитета и Государственной погранслужбы была предотвращена попытка вывоза из страны контрабандным путем крупной партии золотых украшений.

Об этом Report сообщили из отдела общественных связей Службы госбезопасности.

Отмечается о задержании граждан Азербайджана Ф.Аллахвердиева, Ф.Мамедова, А.Рагимова, Э.Гусейнова и Э.Сеидова, подозреваемых в попытке незаконного вывоза из таможенно-пропускного пункта Таможенного управления Биласувара 18 декабря этого года золотых слитков весом 2 кг 145 г и золотых изделий, вступив в сговор с иностранцами.

Оперативно-следственные мероприятия по делу продолжаются.