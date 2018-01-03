Сотрудники скорой помощи, прибывшие на место происшествия в Самухе, подверглись нападению, люди попытались перевернуть их машину - ОБНОВЛЕНО

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Баку. 3 января. REPORT.AZ/ Установлены личности погибших в результате аварии в Самухе.

Как сообщает западное бюро Report, это жители Самухского района 32- летний Мамедов Турал Аннаги оглы, а также его ровесник Насибов Руслан Халиг оглы.

Тяжело раненный Мамедов Заур Зираддин размещен в реанимационное отделение в Больнице Скорой Помощи города Гянджа. Другой раненный, водитель пассажирской маршрутки ГАЗель, житель села Саркар Самухского района Исмаилов Муслим Исмаил оглы, был доставлен его родственниками в одну из частных клиник Гянджи. По словам очевидцев происшествия, есть также другие раненные.

Согласно информации западного бюро Report, примерно около десяти человек, разбив стекла задней двери кареты скорой помощи, попытались перевернуть машину. Медицинские сотрудники, врач Айгюн Гахраманова, медсестра Инара Биннатова, а также водитель Тахир Сулейманов, вызванные на место происшествия подверглись давлению со стороны близких раненных. Отмечается, что водитель получил ножевое ранение в руку. Сотрудницы скорой помощи были увезены проходящими поблизости жителями. На место события прибыла полиция.

***23:49

В Самухе произошло тяжелое ДТП.

Как сообщает западное бюро Report, автомобиль марки ВАЗ-21010 столкнулся с автомобилем марки ГАЗель. В результате, два человека погибли, двое - тяжело ранены.

По факту ведется расследование.