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Сотрудники реабилитационного центра в Баку признались в совершении насилия в отношении детей

Сотрудники реабилитационного центра в Баку признались в совершении насилия в отношении детей Азербайджанский комитет против пыток провел мониторинг в изоляторе временного содержания Низаминского районного управления полиции.
Происшествия
4 сентября 2022 г. 18:12
Сотрудники реабилитационного центра в Баку признались в совершении насилия в отношении детей

Азербайджанский комитет против пыток провел мониторинг в изоляторе временного содержания Низаминского районного управления полиции.

Об этом Report сообщили в комитете.

Мониторинг проводился при совместном участии председателя комитета Турала Гусейнова и его заместителя Эльчина Ширинова. В ходе проверки они поинтересовались условиями содержания 9 человек, задержанных в качестве подозреваемых по соответствующим статьям.

Среди них были и подозреваемые в совершении насильственных действий в отношении детей с ограниченными возможностями директор центра логопедии и психологической реабилитации "Мехнур" Нурана Гаджизаде, ее помощница Сабина Алиярбейли и психолог центра Айтадж Кязымлы. Они признались в содеянном.

С задержанными были проведены воспитательные беседы и им было разъяснено, что насилие в отношении детей недопустимо.

В комитете добавили, что общее состояние каждого из задержанных нормальное, условия содержания в порядке и претензий по этому поводу у них нет.

Напомним, что 2 сентября в социальных сетях распространились кадры, на которых сотрудники логопедического реабилитационного центра "Мехнур" в Низаминском районе Баку применяли насилие по отношению к детям. Они были задержаны сотрудниками полиции 3 сентября по подозрению в совершении указанных действий.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda uşaqlara işgəncə verən reabilitasiya mərkəzinin işçiləri əməllərini etiraf edib

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