Сотрудники правоохранительных органов задержали наркоторговцев

Полицейские установили, что в теплице под видом помидоров посажены кусты конопли

В рамках борьбы с незаконным оборотом наркотиков сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью провели спецоперации.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Азербайджана. В Главное управление поступила оперативная информация о том, что на одном из дачных участков в поселке посажены кусты конопли.

На основании собранных многочисленных доказательств и неопровержимых фактов было установлено, что в теплице, расположенной на этом участке, под видом помидоров посажены кусты конопли.

В результате проведенной операции были задержаны жители Сабунчинского района Чингиз Талыбзаде и Самир Мирзоев, которые занимались культивацией наркотикосодержащих растений. При осмотре арендованной ими теплицы в поселке Новханы, было обнаружено и изъято 1 813 кустов конопли общим весом 970 кг, а также 105 граммов марихуаны.

Задержанные в своих показаниях сообщили, что выращивали марихуану в целях продажи.

По факту возбуждено уголовное дело.