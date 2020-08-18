О нас
Report Georgia

Сотрудники правоохранительных органов задержали наркоторговцев 

Сотрудники правоохранительных органов задержали наркоторговцев  Полицейские установили, что в теплице под видом помидоров посажены кусты конопли
Происшествия
18 августа 2020 г. 13:30
Сотрудники правоохранительных органов задержали наркоторговцев 
0 : 00
0 : 00

В рамках борьбы с незаконным оборотом наркотиков сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью провели спецоперации.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Азербайджана. В Главное управление поступила оперативная информация о том, что на одном из дачных участков в поселке посажены кусты конопли.

На основании собранных многочисленных доказательств и неопровержимых фактов было установлено, что в теплице, расположенной на этом участке, под видом помидоров посажены кусты конопли.

В результате проведенной операции были задержаны жители Сабунчинского района Чингиз Талыбзаде и Самир Мирзоев, которые занимались культивацией наркотикосодержащих растений. При осмотре арендованной ими теплицы в поселке Новханы, было обнаружено и изъято 1 813 кустов конопли общим весом 970 кг, а также 105 граммов марихуаны.

Задержанные в своих показаниях сообщили, что выращивали марихуану в целях продажи. 

По факту возбуждено уголовное дело.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоBir tona yaxın narkotik tərkibli çətənə kolu dövriyyədən çıxarılıb

Новости партнеров

Самое важное

Военнослужащим Госпогранслужбы присвоены высшие воинские звания
Военнослужащим Госпогранслужбы присвоены высшие воинские звания
17 августа 2020 г. 15:26
Разрешена деятельность кафе и ресторанов 
Разрешена деятельность кафе и ресторанов 
15 августа 2020 г. 10:31
МВД обратилось к гражданам в связи с месяцем Мухаррам и днем Ашура 
МВД обратилось к гражданам в связи с месяцем Мухаррам и днем Ашура 
14 августа 2020 г. 17:44
Ильхам Алиев позвонил Владимиру Путину
Ильхам Алиев позвонил Владимиру Путину
13 августа 2020 г. 12:26
В Азербайджане в 24 населенных пунктах решится проблема с водоснабжением
В Азербайджане в 24 населенных пунктах решится проблема с водоснабжением
12 августа 2020 г. 14:51
В Милли Меджлисе создана рабочая группа в связи с детским пособием
В Милли Меджлисе создана рабочая группа в связи с детским пособием
12 августа 2020 г. 12:59
Водитель без страховки совершил ДТП
ФотоВодитель без страховки совершил ДТП
11 августа 2020 г. 22:14
В Азербайджане отметят 100-летие Ахмедийи Джебраилова
ФотоВ Азербайджане отметят 100-летие Ахмедийи Джебраилова
11 августа 2020 г. 18:16
Мевлют Чавушоглу: Мы увеличим объем закупаемого у Азербайджана газа
Мевлют Чавушоглу: Мы увеличим объем закупаемого у Азербайджана газа
11 августа 2020 г. 14:18

Последние новости

14:12
Меркель и Путин обсудили ситуацию в Беларуси В регионе
14:11
Пресечена попытка контрабанды на сумму 197 млн манатов Армия
13:30
ФотоВидеоСотрудники правоохранительных органов задержали наркоторговцев  Происшествия
13:22
В Petkim инвестировано 249 млн лир в этом году Промышленность
13:11
Нефтяной фонд Норвегии потерял около 18 млрд евро Энергетика
12:55
Житель Губинского района оштрафован за ущерб лесному фонду Экология
12:49
В Азербайджане удвоился лимит безналичных платежей Финансы
12:46
ВидеоВ Азербайджане будут полностью исключены аварийные режимы в энергосистеме Энергетика
12:43
Президент Ливана исключил международное расследование взрыва в Бейруте Другие страны
12:22
Началась регистрация в дошкольную подготовку  Наука и образование
12:19
Названа дата прибытия нового посла Ирана в Азербайджан Внешняя политика
12:10
В Армении за минувшие сутки от коронавируса умерли 8 человек В регионе
12:05
Индонезия пока не откроется для иностранных туристов Туризм
12:00
Азербайджанская нефть подорожала Энергетика
11:59
Вице-президент Ирана рассказал об отношениях с Азербайджаном  Внешняя политика
Вся новостная лента