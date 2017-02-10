Сотрудники посольства Израиля в Азербайджане встретились с Лапшиным

Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ 10 февраля сотрудники посольства Израиля в Азербайджане встретились с гражданином Израиля Александром Лапшиным, обвиняемым по расследуемому в Генпрокуратуре уголовному делу.

Об этом Report сообщил руководитель пресс-службы Генпрокуратуры Эльдар Султанов.

"Встреча состоялась в соответствии с нормами международного права, на основе обращения посольства Израиля в Азербайджанской Республике в министерство иностранных дел Азербайджана", - добавил Э.Султанов.