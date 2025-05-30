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Сотрудники полиции задержали в Баку 3 человек по подозрению в наркокурьерстве

Сотрудники полиции задержали в Баку 3 человек по подозрению в наркокурьерстве Сотрудники полиции задержали в Баку 3 человек по подозрению в наркокурьерстве
Происшествия
30 мая 2025 г. 17:47
Сотрудники полиции задержали в Баку 3 человек по подозрению в наркокурьерстве

В Насиминском районе Баку задержаны 3 человека, подозреваемые в наркокурьерстве.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство внутренних дел, сотрудниками полиции задержаны ранее судимые 52-летний Тогрул Рустамов, 62-летний Ильгар Алиев и 28-летний Эльмир Исмаилов, у которых обнаружено и изъято около 6 кг марихуаны, гашиша и метамфетамина.

Задержанные признались, что были привлечены к наркокурьерству гражданами Ирана, личности которых выясняются, и планировали за материальное вознаграждение доставлять наркотики по разным адресам.

По фактам возбуждено уголовное дело, ведется расследование и продолжаются оперативно-розыскные мероприятия.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda narkokuryerlikdə şübhəli bilinən 3 nəfər saxlanılıb

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