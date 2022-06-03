В Баку в мае задержаны 45 человек по подозрению в наркоторговле

В ходе операций, проведенных в мае сотрудниками отдела по борьбе с наркотиками, а также территориальных отделений и подразделений Управления полиции Ясамальского района Баку, были задержаны 45 человек, занимавшихся незаконным оборотом наркотиков.

В ходе операций, проведенных в мае сотрудниками отдела по борьбе с наркотиками, а также территориальных отделений и подразделений Управления полиции Ясамальского района Баку, были задержаны 45 человек, занимавшихся незаконным оборотом наркотиков.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Азербайджана (МВД).

В связи со всеми выявленными фактами в следственном отделе управления возбуждено уголовное дело.

В отношении 40 из задержанных суд избрал меру пресечения в виде ареста, в отношении 5 - передачу под надзор полиции.

Всего у задержанных обнаружено и изъято 30 килограммов 500 граммов героина, марихуаны, опиума и метамфетамина.

В ходе расследования было установлено, что трое из задержанных организовали в своих домах на территории района наркопритоны.

Оперативные мероприятия по задержанию лиц, занимающихся незаконным оборотом наркотических средств на территории Ясамальского района, продолжаются.