В Баку в мае задержаны 45 человек по подозрению в наркоторговле

В ходе операций, проведенных в мае сотрудниками отдела по борьбе с наркотиками, а также территориальных отделений и подразделений Управления полиции Ясамальского района Баку, были задержаны 45 человек, занимавшихся незаконным оборотом наркотиков.
Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Азербайджана (МВД).
В связи со всеми выявленными фактами в следственном отделе управления возбуждено уголовное дело.
В отношении 40 из задержанных суд избрал меру пресечения в виде ареста, в отношении 5 - передачу под надзор полиции.
Всего у задержанных обнаружено и изъято 30 килограммов 500 граммов героина, марихуаны, опиума и метамфетамина.
В ходе расследования было установлено, что трое из задержанных организовали в своих домах на территории района наркопритоны.
Оперативные мероприятия по задержанию лиц, занимающихся незаконным оборотом наркотических средств на территории Ясамальского района, продолжаются.