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    Сотрудники полиции в Баку попали в аварию, двое ранены

    По факту ведется расследование

    Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ В Баку автомобиль с сотрудниками полиции попал в аварию. 

    Как сообщает Report, в поселке Мушфигабад Гарадагского района автомобиль марки Fiat Doblo, управляемый Русланом Нуриевым 1987 года рождения, столкнулся с автомобилем марки КамАЗ, управляемым жителем Шабранского района Ровшаном Азимовым 1978 года рождения. 

    В результате аварии Р.Нуриев получил телесные повреждения в области спины, а Эльнар Айдынов 1989 года рождения был ранен в голову. 

    Пассажирами автомобиля марки Fiat Doblo были сержанты полиции.

    По факту ведется расследование.

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