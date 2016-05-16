Сотрудники полиции в Баку попали в аварию, двое ранены

Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ В Баку автомобиль с сотрудниками полиции попал в аварию.

Как сообщает Report, в поселке Мушфигабад Гарадагского района автомобиль марки Fiat Doblo, управляемый Русланом Нуриевым 1987 года рождения, столкнулся с автомобилем марки КамАЗ, управляемым жителем Шабранского района Ровшаном Азимовым 1978 года рождения.

В результате аварии Р.Нуриев получил телесные повреждения в области спины, а Эльнар Айдынов 1989 года рождения был ранен в голову.

Пассажирами автомобиля марки Fiat Doblo были сержанты полиции.

По факту ведется расследование.