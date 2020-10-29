Сотрудники полиции усилили контрольно-профилактические меры

С этой целью в Баку и регионах столицы мобильные группы из сотрудников полиции постоянно контролируют соблюдение санитарно-карантинных правил

Сотрудники органов внутренних дел неустанно продолжают свою службу в связи с объявленным в Азербайджане военным положением страны, и в борьбе с короновирусной инфекцией.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, сотрудники полиции усилили контрольно-профилактические меры в рамках правил карантинного режима, объявленных в целях предотвращения распространения инфекции на территории страны, возможных осложнений вируса.

С этой целью в Баку и регионах столицы мобильные группы из сотрудников полиции постоянно контролируют соблюдение санитарно-карантинных правил. Во время рейдов в закрытых помещениях, общественном транспорте, магазинах и объектах общепита сотрудники полиции проводят профилактические беседы с гражданами, информируют их о необходимости соблюдения санитарно-эпидемиологических правил, соблюдения социальной дистанции, а также использования медицинских масок.

Обнаруженные в ходе рейдов нарушители правил привлекаются к административной ответственности в соответствии с законодательством.