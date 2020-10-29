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Сотрудники полиции усилили контрольно-профилактические меры

Сотрудники полиции усилили контрольно-профилактические меры С этой целью в Баку и регионах столицы мобильные группы из сотрудников полиции постоянно контролируют соблюдение санитарно-карантинных правил
Происшествия
29 октября 2020 г. 17:49
Сотрудники полиции усилили контрольно-профилактические меры

Сотрудники органов внутренних дел неустанно продолжают свою службу в связи с объявленным в Азербайджане военным положением страны, и в борьбе с короновирусной инфекцией.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, сотрудники полиции усилили контрольно-профилактические меры в рамках правил карантинного режима, объявленных в целях предотвращения распространения инфекции на территории страны, возможных осложнений вируса.

С этой целью в Баку и регионах столицы мобильные группы из сотрудников полиции постоянно контролируют соблюдение санитарно-карантинных правил. Во время рейдов в закрытых помещениях, общественном транспорте, магазинах и объектах общепита сотрудники полиции проводят профилактические беседы с гражданами, информируют их о необходимости соблюдения санитарно-эпидемиологических правил, соблюдения социальной дистанции, а также использования медицинских масок.

Обнаруженные в ходе рейдов нарушители правил привлекаются к административной ответственности в соответствии с законодательством.

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Версия на азербайджанском языке ФотоPolis əməkdaşları nəzarət-profilaktik tədbirlərini daha da gücləndirilib

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