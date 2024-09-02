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Сотрудники полиции предотвратили свадьбу 17-летней девушки в Имишли

Сотрудники полиции предотвратили свадьбу 17-летней девушки в Имишли Сотрудники полиции предотвратили брак подростка в Имишлинском районе.
Происшествия
2 сентября 2024 г. 17:47
Сотрудники полиции предотвратили свадьбу 17-летней девушки в Имишли

Сотрудники полиции предотвратили свадьбу несовершеннолетней девушки в Имишлинском районе.

Об этом Report сообщили в ширванской региональной группе пресс-службы МВД.

Согласно информации, девушке, которую планировали выдать замуж, недавно исполнилось 17-лет.

Правоохранители и сотрудники исполнительной власти района провели разъяснительную беседу с родителями жениха и несовершеннолетней невесты.

Запланированная свадебная церемония была отменена.

В свою очередь в Государственном комитете по проблемам семьи, женщин и детей сообщили, что принимаются меры для продолжения образования 17-летней девушкой.

В Госкомитете заявили о недопустимости ранних браков и готовности госорганов, действующих в сфере защиты прав детей, их своевременно пресечь.

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Версия на азербайджанском языке İmişlidə polisin müdaxiləsindən sonra 17 yaşlı qızın toyu təxirə salınıb - YENİLƏNİB

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