Сотрудники полиции предотвратили свадьбу 17-летней девушки в Имишли

Сотрудники полиции предотвратили брак подростка в Имишлинском районе.

Сотрудники полиции предотвратили свадьбу несовершеннолетней девушки в Имишлинском районе.

Об этом Report сообщили в ширванской региональной группе пресс-службы МВД.

Согласно информации, девушке, которую планировали выдать замуж, недавно исполнилось 17-лет.

Правоохранители и сотрудники исполнительной власти района провели разъяснительную беседу с родителями жениха и несовершеннолетней невесты.

Запланированная свадебная церемония была отменена.

В свою очередь в Государственном комитете по проблемам семьи, женщин и детей сообщили, что принимаются меры для продолжения образования 17-летней девушкой.

В Госкомитете заявили о недопустимости ранних браков и готовности госорганов, действующих в сфере защиты прав детей, их своевременно пресечь.