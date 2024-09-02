Сотрудники полиции предотвратили свадьбу 17-летней девушки в Имишли

Сотрудники полиции предотвратили свадьбу несовершеннолетней девушки в Имишлинском районе.
Об этом Report сообщили в ширванской региональной группе пресс-службы МВД.
Согласно информации, девушке, которую планировали выдать замуж, недавно исполнилось 17-лет.
Правоохранители и сотрудники исполнительной власти района провели разъяснительную беседу с родителями жениха и несовершеннолетней невесты.
Запланированная свадебная церемония была отменена.
В свою очередь в Государственном комитете по проблемам семьи, женщин и детей сообщили, что принимаются меры для продолжения образования 17-летней девушкой.
В Госкомитете заявили о недопустимости ранних браков и готовности госорганов, действующих в сфере защиты прав детей, их своевременно пресечь.