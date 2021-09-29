О нас
Report Georgia
Аудио новости

Сотрудники полиции предотвратили повреждение газопровода на берегу Каспия

Сотрудники полиции предотвратили повреждение газопровода на берегу Каспия Сотрудники Управления полиции на водном транспорте Министерства внутренних дел (МВД) предотвратили противоправные действия злоумышленников на служебной территории.
Происшествия
29 сентября 2021 г. 17:58
Сотрудники полиции предотвратили повреждение газопровода на берегу Каспия

Сотрудники Управления полиции на водном транспорте Министерства внутренних дел (МВД) предотвратили противоправные действия злоумышленников на служебной территории.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД Азербайджана.

В поступившей в Управление из соответствующих государственных органов информации говорилось о том, что в поселке Зира Хазарского района на берегу моря неизвестные лица пытаются повредить газопровод, эксплуатация которого приостановлена. Сотрудники Управления полиции на водном транспорте, оперативно отреагировав на поступившую информацию, задержали жителей столицы Захида Зейналова и Махмудалы Байрамова.

В ходе расследования было установлено, что задержанные намеревались резать трубы с целью их дальнейшей продажи. При осмотре места происшествия с участием соответствующих специалистов было установлено, что несмотря на то, что трубы не эксплуатировались, в них оставался газ.

"Если бы полиция вовремя не предотвратила инцидент, мог произойти мощный взрыв, который привел бы к человеческим жертвам", - говорится в сообщении МВД.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Xəzər dənizinin sahilində qaz kəmərlərini kəsmək istəyən şəxslər saxlanılıb

Экслюзивные новости

Проверка COVID-паспортов стала причиной столпотворения у входа в вузы
Проверка COVID-паспортов стала причиной столпотворения у входа в вузы
29 сентября 2021 г. 18:17
Посол Германии: Сточные воды Еревана загрязняют реку Араз
Посол Германии: Сточные воды Еревана загрязняют реку Араз
29 сентября 2021 г. 13:36
Советник Эрдогана: Победа в Карабахской войне показала силу армии Азербайджана
Советник Эрдогана: Победа в Карабахской войне показала силу армии Азербайджана
28 сентября 2021 г. 00:12
В память о героях…  
ФотоВ память о героях…  
27 сентября 2021 г. 15:30
Украинские эксперты и журналисты выступили с заявлением в связи с годовщиной Отечественной войны
Украинские эксперты и журналисты выступили с заявлением в связи с годовщиной Отечественной войны
27 сентября 2021 г. 11:03
Группа украинских депутатов выступила с заявлением в связи с годовщиной Отечественной войны в Азербайджане
Группа украинских депутатов выступила с заявлением в связи с годовщиной Отечественной войны в Азербайджане
27 сентября 2021 г. 09:42
Резидент-координатор ООН: Своевременные шаги Азербайджана в борьбе с COVID-19 дали свои результаты
ФотоРезидент-координатор ООН: Своевременные шаги Азербайджана в борьбе с COVID-19 дали свои результаты
24 сентября 2021 г. 13:00
Мевлют Чавушоглу: Если Армения выполнит условия, то границы могут быть открыты
Мевлют Чавушоглу: Если Армения выполнит условия, то границы могут быть открыты
24 сентября 2021 г. 10:50
Первое заседание осенней сессии Милли Меджлиса пройдет в конце сентября
Первое заседание осенней сессии Милли Меджлиса пройдет в конце сентября
23 сентября 2021 г. 12:22
Юрий Камельчук: Союз Киев-Анкара-Баку является наиболее значимым
Юрий Камельчук: Союз Киев-Анкара-Баку является наиболее значимым
22 сентября 2021 г. 15:09

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi