Сотрудники полиции предотвратили повреждение газопровода на берегу Каспия

Сотрудники Управления полиции на водном транспорте Министерства внутренних дел (МВД) предотвратили противоправные действия злоумышленников на служебной территории.

Сотрудники Управления полиции на водном транспорте Министерства внутренних дел (МВД) предотвратили противоправные действия злоумышленников на служебной территории.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД Азербайджана.

В поступившей в Управление из соответствующих государственных органов информации говорилось о том, что в поселке Зира Хазарского района на берегу моря неизвестные лица пытаются повредить газопровод, эксплуатация которого приостановлена. Сотрудники Управления полиции на водном транспорте, оперативно отреагировав на поступившую информацию, задержали жителей столицы Захида Зейналова и Махмудалы Байрамова.

В ходе расследования было установлено, что задержанные намеревались резать трубы с целью их дальнейшей продажи. При осмотре места происшествия с участием соответствующих специалистов было установлено, что несмотря на то, что трубы не эксплуатировались, в них оставался газ.

"Если бы полиция вовремя не предотвратила инцидент, мог произойти мощный взрыв, который привел бы к человеческим жертвам", - говорится в сообщении МВД.