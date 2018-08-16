Сотрудники полиции дали показания на судебном процессе по делу брата известного теолога

Баку. 16 августа. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжилось слушание по уголовному делу в отношении водителя Шамиля Гасанова, виновного в гибели двух человек.

По сообщению Report, на заседании под председательством судьи Рахиба Салманова, дал показания отец погибшего в ДТП Джамшида Гасанова – Эльдар Гасанов. На суде стало известно, что он пригласил на слушания и мать погибшего Вусала Гулиева – Рафигу Гулиеву.

Р. Гулиева спросила Дж.Гасанова, почему он простил виновника ДТП: "Мой сын находился в машине сына Джамшида. У сына были две машины, но они почему-то поехали на машине Эльдара. В день ДТП они помирились. Я живу по соседству с Джамшидом. У нас сложились хорошие отношения. Наутро после трагедии семья Джамшида пригласила меня к себе. Я подумала, может, есть новости о сыне. Стоило мне прийти, как они заявили "мы простили Шамиля, прости и ты". Оба они – губадлинцы, простить их – вполне нормальное явление". Судья заявил, что нельзя расспрашивать пострадавшего по поводу прощения арестованного. Пострадавший Дж. Гасанов предпочел отмолчаться. Р. Гулиев подозревает наличие проблем между совершившим ДТП Ш.Гасановым и покойным Э.Гасановым: "Может, между Шамилем и Эльдаром были недомолвки, а мой сын стал жертвой их конфликта?! ".

Дж.Гасанов отметил, что между его покойным сыном и Ш.Гасановым не было никаких проблем. Затем в качестве свидетелей выступили сотрудники полиции Эльнур Рагимов и Эльмеддин Исмаилов.

Очередное слушание назначено на 27 августа.