Сотрудники отеля в Шабране пострадали в дорожной аварии

В селе Пирабадиль Шабранского района произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали сотрудники местного отеля

В селе Пирабадиль Шабранского района произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали сотрудники местного отеля.

Как сообщает северное бюро Report, в результате столкновения автомобилей "ВАЗ-2106" и Nissan X-Trail с травмами различной тяжести в центральную районную больницу были госпитализированы сотрудники отеля "Шабран" - Алисахиб Зейналов 1992 г.р., Джамиль Валиев, Эльмир Сардаров 2004 г.р., Джавад Зейналов 2007 г.р., Эльхан Гашимов 1988 г.р.

По факту проводится расследование.