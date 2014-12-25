Сотрудники аппарата омбудсмена выявили в отделении полиции недочеты

Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ Без предварительного предупреждения сотрудники аппарата омбудсмена посетили места временного содержания отделений полиции Бардинского, Уджарского и Кюрдемирского районов, а также осуществили краткосрочный визит в гауптвахту военной полиции Бардинского гарнизона министерства обороны.

Об этом сообщили Report в пресс-службе аппарата омбудсмена.

Цель визитов заключалась в знакомстве с условиями содержания задержанных, обращения с ними и контроле выполнения ранее данных рекомендаций.

Во время беседы с содержащимися в соответствующих стандартам указанных учреждениях лицами, задержанные выразили удовлетворенность условиями содержания.

Кроме того, в министерство внутренних дел (МВД) поступило обращение от омбудсмена, связанное с негативами, выявленными при осмотре регистрационных книг и личных дел лиц, содержащихся в отделении полиции Кюрдемирского района.