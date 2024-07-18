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Сотрудники МВД задержали подозреваемого в вымогательстве в социальных сетях мужчину

Сотрудники МВД задержали подозреваемого в вымогательстве в социальных сетях мужчину Сотрудники Главного управления по борьбе с киберпреступностью МВД задержали хакера, подозреваемого в мошенничестве и вымогательстве.
Происшествия
18 июля 2024 г. 19:27
Сотрудники МВД задержали подозреваемого в вымогательстве в социальных сетях мужчину

Сотрудники Главного управления по борьбе с киберпреступностью МВД задержали мужчину, подозреваемого в мошенничестве и вымогательстве в социальных сетях.

Как сообщили Report в министерстве, в Главное управление поступили многочисленные жалобы от граждан о злоумышленнике, который, зарегистрировав различные аккаунты в соцсети Instagram, выдавал себя за специалиста по компьютерной и сетевой безопасности.

Отмечается, что граждане обращались к "хакеру" с просьбой перехватить переписки их близких, за что он брал у них различные суммы денег. Затем он взламывал их мобильные телефоны и заполучал личные фото и видео, после, пригрозив распространением этих материалов в социальных сетях, вымогал деньги.

В результате оперативно-технических мероприятий был задержан подозреваемый, ранее судимый за аналогичные преступления Нурлан Исмаилов.

По факту возбуждено уголовное дело, и в отношении Нурлана Исмаилова избрана мера пресечения в виде ареста.

Расследование продолжается.

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Версия на азербайджанском языке Vətəndaşların şəxsi məlumatlarını rüsvayedici formada yayacağı ilə hədələməkdə şübhəli bilinən haker saxlanılıb

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