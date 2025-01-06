Сотрудники МВД в первый день нового года изъяли из незаконного оборота 30 кг наркотиков

Сотрудники Главного управления по борьбе с наркотиками МВД в первый день нового года изъяли из незаконного оборота 30 кг наркотиков.

Сотрудники Главного управления по борьбе с наркотиками МВД в первый день нового года изъяли из незаконного оборота 30 кг наркотиков.

Как сообщили Report в ведомстве, 1 января на территории Абшеронского района был задержан ранее неоднократно судимый 43-летний Вагиф Сафаров. У него было обнаружено 30 кг обогащенной психотропными веществами марихуаны.

Сафаров сообщил, что получил наркотики от гражданина Ирана, личность которого в настоящее время устанавливается, с целью дальнейшего сбыта по различным адресам в Абшеронском районе.

Задержанный был одним из главных поставщиков наркотиков в Азербайджан. По факту возбуждено уголовное дело, суд избрал в отношении Сафарова меру пресечения в виде ареста.

Следствие по делу продолжается.