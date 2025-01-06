О нас

Сотрудники МВД в первый день нового года изъяли из незаконного оборота 30 кг наркотиков

Сотрудники МВД в первый день нового года изъяли из незаконного оборота 30 кг наркотиков Сотрудники Главного управления по борьбе с наркотиками МВД в первый день нового года изъяли из незаконного оборота 30 кг наркотиков.
Происшествия
6 января 2025 г. 13:24
Сотрудники МВД в первый день нового года изъяли из незаконного оборота 30 кг наркотиков

Сотрудники Главного управления по борьбе с наркотиками МВД в первый день нового года изъяли из незаконного оборота 30 кг наркотиков.

Как сообщили Report в ведомстве, 1 января на территории Абшеронского района был задержан ранее неоднократно судимый 43-летний Вагиф Сафаров. У него было обнаружено 30 кг обогащенной психотропными веществами марихуаны.

Сафаров сообщил, что получил наркотики от гражданина Ирана, личность которого в настоящее время устанавливается, с целью дальнейшего сбыта по различным адресам в Абшеронском районе.

Задержанный был одним из главных поставщиков наркотиков в Азербайджан. По факту возбуждено уголовное дело, суд избрал в отношении Сафарова меру пресечения в виде ареста.

Следствие по делу продолжается.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоYeni ilin ilk günündə 30 kiloqram narkotik aşkarlanıb

Самое читаемое

Правила призыва на срочную службу в Грузии изменились с января 2025 года
Правила призыва на срочную службу в Грузии изменились с января 2025 года
1 января 2025 г. 12:52
Михаил Кавелавшили: Грузия поддерживает долгосрочный мир на Южном Кавказе
Михаил Кавелавшили: Грузия поддерживает долгосрочный мир на Южном Кавказе
30 декабря 2024 г. 14:20
Минтранс Казахстана: Черные ящики упавшего у Актау самолета покажут всю картину авиакатастрофы
Минтранс Казахстана: Черные ящики упавшего у Актау самолета покажут всю картину авиакатастрофы
30 декабря 2024 г. 18:22
Самолет выкатился за взлетную полосу после посадки в аэропорту Норильска
Самолет выкатился за взлетную полосу после посадки в аэропорту Норильска
2 января 2025 г. 09:32
В AZAL прокомментировали слухи о нештатной ситуации с рейсом Баку–Казань
В AZAL прокомментировали слухи о нештатной ситуации с рейсом Баку–Казань
3 января 2025 г. 22:01
В Азербайджане установлены цены на ряд коммунальных услуг
В Азербайджане установлены цены на ряд коммунальных услуг
2 января 2025 г. 12:18
В Беларуси стартовала агитационная кампания кандидатов в президенты
В Беларуси стартовала агитационная кампания кандидатов в президенты
1 января 2025 г. 11:25
Токаев: Передача черных ящиков упавшего в Актау самолета в Бразилию - это единственно правильное решение для непредвзятости расследования
Токаев: Передача черных ящиков упавшего в Актау самолета в Бразилию - это единственно правильное решение для непредвзятости расследования
3 января 2025 г. 08:38
В Баку и на Абшероне ожидаются дождь и ветер, в горных районах - снег
В Баку и на Абшероне ожидаются дождь и ветер, в горных районах - снег
4 января 2025 г. 13:25
Экс-министр обороны Армении задержан в Москве
Экс-министр обороны Армении задержан в Москве
30 декабря 2024 г. 15:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi