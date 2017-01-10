Сотрудники минюста взяли объяснительную с судебных исполнителей в Губе

Губа. 10 января. REPORT.AZ/ Сотрудники министерства юстиции взяли объяснительную у судебных исполнителей районного исполнительного отделения, участвующих в процессе передачи отцу 10-летней Нурай Байрамзаде, проживающей с тетей.

Об этом сообщает северное бюро Report.

Согласно информации, продолжается внутреннее расследование в министерстве юстиции в связи с происходящим. Сотрудники министерства допросили судебных исполнителей, участвующих в процесс, взяли объяснительную.

Напомним, что на прошлой неделе министерство юстиции распространило информацию в связи с событием в Губинском районном суде. Сообщалось, что в соцсетях распространились кадры, где судебные исполнители Губинского районного суда силой отбирают 10-летнюю Нурай Байрамзаде у вырастившей ее тети и передают отцу.

Мать девочки скончалась в 2010 году, после этого опеку над над ней взяла тетя М.Эльдарова и бабушка Ф.Худавердиева, которые отказались передать Нурай ее отцу. В связи с этим А.Байрамов в 2012 году подал иск в Губинский районный суд, который вынес постановление о передаче ребенка ее отцу. Постановление было поддержано также постановлениями Апелляционного и Верховного суда.

Помимо этого, иск М.Эльдаровой о лишении родительских прав отца девочки был признан необоснованным, поэтому был отклонен судами всех инстанций.

При исполнении вступившего в законную силу постановления о передачи ребенка отцу, несмотря на предупреждения, профилактические беседы и объяснения, встречная сторона не исполнила постановление суда, скрывала местонахождение Н.Байрамзаде. В связи с этим судебные исполнители предприняли меры по поиску ребенка и ответчика.

В результате этих мероприятий 7 декабря 2016 года было установлено местонахождение ребенка. Как видно из видеокадров, конфликт во время исполнительного процесса возник между отцом ребенка и противоположной стороной. Также сообщается, что после завершения процесса ребенок был отнят у отца и возвращен тете. С тех пор Н.Байрамзаде находится у тети. Данный факт расследуется в Губинском районном отделе полиции.

По данному вопросу ведется служебная проверка в министерстве юстиции, по итогам которой будут предприняты законные меры.