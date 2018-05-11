Сотрудники "Международного банка" частично признали вину на суде

Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжилось судебное заседание по уголовному делу консультантов отдела по работе с физическими лицами Ясамальского районного филиала ОАО "Международный банк Азербайджана" Руфата Мурадова и Анара Велиева, обвиняемых в присвоении денежных средств в крупном размере и должностном подлоге.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Эльдара Микаилова представитель банка заявил, что они на данном этапе не имеют гражданского иска.

Затем гособвинитель зачитал обвинительный акт.

Оба признали себя частично виновными по предъявленному обвинению.

На суде Р.Мурадов и А.Велиев отказались от дачи показаний.

Очередное заседание суда назначено на 22 мая.

Отметим, что Р.Мурадов и А.Велиев обвиняются в присвоении денежных средств клиентов в период работы на должности в банке в целом на сумму 118 тысяч манатов.

Им обоим предъявлено обвинение по статье 179.3.2 (присвоение в крупном размере) и 313 (злоупотребление должностными полномочиями) Уголовного кодекса.