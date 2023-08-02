Сотрудники МЧС за день спасли 8 утопающих

Сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана в течение дня спасли на пляжах страны 8 утопающих.

Сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана в течение дня спасли на пляжах страны 8 утопающих.

Об этом Report сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно информации, сотрудники Государственной службы надзора за маломерными судами и спасению на водах МЧС провели спасательные операции в зонах ответственности пунктов "Горадил", "Астара", "Гызылгум", а также за пределами пунктов "Ширван", "Шувялан" на участках, не предусмотренных для купания, и на территории общественного пляжа "Бузовна".