​Сотрудники МЧС вытащили мужчину из колодца

Баку. 27 марта. REPORT.AZ/ 73-летний житель Хазарского района Баку оказался в колодце. Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт министерства по чрезвычайным ситуациям, на место происшествия были привлечены сотрудники соответствующих спасательных служб МЧС.

Оценив оперативную ситуацию на месте, было выяснено что, мужчина 1942 года рождения спустился по лестнице в колодец глубиной 15 метров, однако, обессилев, он не смог выбраться оттуда самостоятельно. Спасатели, используя специальное оборудование и соблюдая правила безопасности вытащили мужчину из колодца и передали по назначению.