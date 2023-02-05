Сотрудники МЧС спасли в Баку отравившихся угарным газом детей

Сотрудники Министерства по чрезвычайными ситуациям (МЧС) Азербайджана спасли двоих детей, которые отравились угарным газом.

Сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана спасли двоих детей, которые отравились угарным газом.

Как сообщили Report в пресс-службе ведомства, в кол-центр "112" министерства поступила информация о том, что в квартире в поселке Биладжары Бинагадинского района города Баку за закрытой дверью в беспомощном состоянии остались люди.

По вызову были задействованы спасатели Бакинского регионального центра МЧС.

При оценке оперативной обстановки на месте было установлено, что двое несовершеннолетних остались за закрытой дверью в квартире на третьем этаже девятиэтажного жилого дома.

Спасатели проникли в квартиру, вскрыв входную дверь с помощью спецсредств и оборудования. При осмотре было установлено, что двое несовершеннолетних находятся без сознания и нуждаются в помощи. Сотрудники МЧС незамедлительно оказали им первую медицинскую помощь, благодаря чему была устранена угроза их жизням. Позднее дети были переданы по назначению.

По предварительной версии, несовершеннолетние отравились угарным газом.