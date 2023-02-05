О нас

Сотрудники МЧС спасли в Баку отравившихся угарным газом детей

Сотрудники МЧС спасли в Баку отравившихся угарным газом детей Сотрудники Министерства по чрезвычайными ситуациям (МЧС) Азербайджана спасли двоих детей, которые отравились угарным газом.
Происшествия
5 февраля 2023 г. 14:50
Сотрудники МЧС спасли в Баку отравившихся угарным газом детей

Сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана спасли двоих детей, которые отравились угарным газом.

Как сообщили Report в пресс-службе ведомства, в кол-центр "112" министерства поступила информация о том, что в квартире в поселке Биладжары Бинагадинского района города Баку за закрытой дверью в беспомощном состоянии остались люди.

По вызову были задействованы спасатели Бакинского регионального центра МЧС.

При оценке оперативной обстановки на месте было установлено, что двое несовершеннолетних остались за закрытой дверью в квартире на третьем этаже девятиэтажного жилого дома.

Спасатели проникли в квартиру, вскрыв входную дверь с помощью спецсредств и оборудования. При осмотре было установлено, что двое несовершеннолетних находятся без сознания и нуждаются в помощи. Сотрудники МЧС незамедлительно оказали им первую медицинскую помощь, благодаря чему была устранена угроза их жизням. Позднее дети были переданы по назначению.

По предварительной версии, несовершеннолетние отравились угарным газом.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Bakıda dəm qazından zəhərlənən iki azyaşlı xilas edilib

Экслюзивные новости

Путешественник из Великобритании: Посещение Карабаха - уникальный опыт для нас
Путешественник из Великобритании: Посещение Карабаха - уникальный опыт для нас
4 февраля 2023 г. 15:52
Саша Хини : Дорога Ханкенди-Лачын открыта для проезда
Саша Хини : Дорога Ханкенди-Лачын открыта для проезда
4 февраля 2023 г. 15:00
Путешественница из Великобритании: Азыхская пещера - место с удивительной историей
Путешественница из Великобритании: Азыхская пещера - место с удивительной историей
4 февраля 2023 г. 13:41
Британская путешественница: Освобожденные территории постепенно возвращаются к жизни, и это радует
Британская путешественница: Освобожденные территории постепенно возвращаются к жизни, и это радует
4 февраля 2023 г. 12:56
Турист из Дании: Было бы интересно вернуться в Карабах через 5-10 лет
Турист из Дании: Было бы интересно вернуться в Карабах через 5-10 лет
4 февраля 2023 г. 11:39
Путешественник из Германии: Посещение освобожденных территорий- уникальный шанс
Путешественник из Германии: Посещение освобожденных территорий- уникальный шанс
4 февраля 2023 г. 11:01
Эксперт: Азербайджанский газ станет дополнительным источником для обеспечения Сербии
Эксперт: Азербайджанский газ станет дополнительным источником для обеспечения Сербии
4 февраля 2023 г. 09:16
АБР может выдать кредиты в манатах еще нескольким азербайджанским компаниям
АБР может выдать кредиты в манатах еще нескольким азербайджанским компаниям
3 февраля 2023 г. 20:51
Представитель Госдепа США: Надеемся на расширение ЮГК в будущем
Представитель Госдепа США: Надеемся на расширение ЮГК в будущем
3 февраля 2023 г. 16:04
Представитель Госдепа: Приветствую усилия Азербайджана в области возобновляемой энергетики
ВидеоПредставитель Госдепа: Приветствую усилия Азербайджана в области возобновляемой энергетики
3 февраля 2023 г. 13:43

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi