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Сотрудники МЧС спасли из-под завалов в Кахраманмараше троих человек

Сотрудники МЧС спасли из-под завалов в Кахраманмараше троих человек Азербайджанские спасатели извлекли в Турции из-под завалов живыми троих граждан.
Происшествия
7 февраля 2023 г. 17:11
Сотрудники МЧС спасли из-под завалов в Кахраманмараше троих человек

Азербайджанские спасатели извлекли в Турции из-под завалов живыми троих граждан.

Об этом Report сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана.

В информации отмечается, что в соответствии с поручением президента Азербайджана Ильхама Алиева спасательные силы МЧС находятся в братской стране в целях ликвидации последствий мощного землетрясения в Турции и оказания содействия поисково-спасательным работам.

В результате проведенных в Кахраманмараше поисково-спасательных операций сотрудники МЧС спасли из-под завалов троих человек и извлекли тела десятерых.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijani rescuers pull 3 people alive from rubble in Turkiye’s Kahramanmaras province
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan xilasediciləri 3 nəfəri xilas edib, 10 nəfərin meyitini dağıntılar altından çıxarıb

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