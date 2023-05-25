Сотрудники МЧС спасли из огня троих человек

В Баку вспыхнул пожар в двухэтажном жилом доме.

В Баку вспыхнул пожар в двухэтажном жилом доме.

Об этом Report сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

В ходе оценки оперативной ситуации на месте пожара в двухэтажном жилом доме, расположенном по улице А.Азимзаде в Низаминском районе Баку, было установлено, что 3 человека оказались в беспомощном положении по причине возгорания в квартире.

Пожарные оперативно проникли в квартиру, перерезав железные решетки на окнах, и спасли трех граждан, в том числе одного несовершеннолетнего. Кроме того, в рамках мер безопасности были эвакуированы 2 жильца дома. Сотрудники МЧС потушили пожар в кратчайшие сроки, не дав огню распространиться на соседние квартиры.