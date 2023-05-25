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Сотрудники МЧС спасли из огня троих человек

Сотрудники МЧС спасли из огня троих человек В Баку вспыхнул пожар в двухэтажном жилом доме.
Происшествия
25 мая 2023 г. 14:16
Сотрудники МЧС спасли из огня троих человек

В Баку вспыхнул пожар в двухэтажном жилом доме.

Об этом Report сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

В ходе оценки оперативной ситуации на месте пожара в двухэтажном жилом доме, расположенном по улице А.Азимзаде в Низаминском районе Баку, было установлено, что 3 человека оказались в беспомощном положении по причине возгорания в квартире.

Пожарные оперативно проникли в квартиру, перерезав железные решетки на окнах, и спасли трех граждан, в том числе одного несовершеннолетнего. Кроме того, в рамках мер безопасности были эвакуированы 2 жильца дома. Сотрудники МЧС потушили пожар в кратчайшие сроки, не дав огню распространиться на соседние квартиры.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda ikimərtəbəli yaşayış binasında yanğın olub, 3 nəfər xilas edilib

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