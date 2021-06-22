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Сотрудники МЧС потушили пожар в лесном массиве в Баку

Сотрудники МЧС потушили пожар в лесном массиве в Баку 22 июня на горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о возгорании в лесном массиве
Происшествия
22 июня 2021 г. 21:45
Сотрудники МЧС потушили пожар в лесном массиве в Баку

22 июня на горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о возгорании в лесном массиве на территории Бинагадинского района Баку.

Как сообщили Report в МЧС, на место происшествия немедленно прибыли сотрудники Государственной службы пожарной охраны, Службы спасения особого риска и Войск гражданской обороны.

Благодаря принятым оперативным мерам пожар был потушен в короткие сроки, что предотвратило распространение огня на более обширную территорию и большой ущерб, который он мог нанести окружающей местности.

В результате пожара на 4 гектарах сгорела сухая трава, кустарники, сосны и сухие пни. Густо покрытая лесом территория, близлежащая инфраструктура и объекты общественного питания были защищены от огня.

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