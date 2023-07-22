Сотрудники МЧС Азербайджана за день спасли на пляжах страны 11 утопающих

За день сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана спасли на пляжах страны 11 утопающих.
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Согласно информации, сотрудники Государственная служба надзора за маломерными судами и спасению на водах (МЧС) провели спасательные операции в зонах ответственности пунктов "Мингячевир", "Нардаран-2", "Ширван", "Гызылгум", "Джорат", "Нефтчала", "Шувелан", "Мингячевир".
Кроме того, утопающие были спасены за пределами пунктов "Гызылгум" и "Бильгях" на участках, не предусмотренных для купания.