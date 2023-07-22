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Сотрудники МЧС Азербайджана за день спасли на пляжах страны 11 утопающих

Сотрудники МЧС Азербайджана за день спасли на пляжах страны 11 утопающих За день сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана спасли на пляжах страны 11 утопающих.
Происшествия
22 июля 2023 г. 22:54
Сотрудники МЧС Азербайджана за день спасли на пляжах страны 11 утопающих

За день сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана спасли на пляжах страны 11 утопающих.

Об этом Report сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно информации, сотрудники Государственная служба надзора за маломерными судами и спасению на водах (МЧС) провели спасательные операции в зонах ответственности пунктов "Мингячевир", "Нардаран-2", "Ширван", "Гызылгум", "Джорат", "Нефтчала", "Шувелан", "Мингячевир".

Кроме того, утопающие были спасены за пределами пунктов "Гызылгум" и "Бильгях" на участках, не предусмотренных для купания.

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Версия на азербайджанском языке Batma təhlükəsi ilə üzləşən 11 nəfər xilas edilib

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