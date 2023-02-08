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Спасатели МЧС Азербайджана вызволили из-под завалов в Турции 16 человек

Спасатели МЧС Азербайджана вызволили из-под завалов в Турции 16 человек Силы быстрого реагирования Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана, направленные в Турцию по поручению президента Ильхама Алиева в целях устранения последствий сильного землетрясения в братской стране и оказания поддержки поисково-спасат
Происшествия
8 февраля 2023 г. 08:38
Спасатели МЧС Азербайджана вызволили из-под завалов в Турции 16 человек

Силы быстрого реагирования Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана, направленные в Турцию по поручению президента Ильхама Алиева в целях устранения последствий сильного землетрясения в братской стране и оказания поддержки поисково-спасательным операциям, продолжают непрерывную деятельность в зоне бедствия.

Об этом Report сообщили в пресс-службе ведомства.

Было отмечено, что спасатели МЧС в рамках поисково-спасательных работ в районе Кахраманмараш, значительно пострадавшем в результате стихийного бедствия, спасли из-под завалов 16 человек, включая трех детей, а также извлекли и передали по назначению тела 29 человек.

Общественности будет предоставляться дополнительная информация о ходе операций.

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Версия на английском языке Azerbaijani rescuers save 16 people from rubble in Turkiye
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan xilasediciləri Türkiyədə dağıntılar altından 16 nəfəri sağ çıxarılıb

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