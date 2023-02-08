Спасатели МЧС Азербайджана вызволили из-под завалов в Турции 16 человек

Силы быстрого реагирования Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана, направленные в Турцию по поручению президента Ильхама Алиева в целях устранения последствий сильного землетрясения в братской стране и оказания поддержки поисково-спасат

Силы быстрого реагирования Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана, направленные в Турцию по поручению президента Ильхама Алиева в целях устранения последствий сильного землетрясения в братской стране и оказания поддержки поисково-спасательным операциям, продолжают непрерывную деятельность в зоне бедствия.

Об этом Report сообщили в пресс-службе ведомства.

Было отмечено, что спасатели МЧС в рамках поисково-спасательных работ в районе Кахраманмараш, значительно пострадавшем в результате стихийного бедствия, спасли из-под завалов 16 человек, включая трех детей, а также извлекли и передали по назначению тела 29 человек.

Общественности будет предоставляться дополнительная информация о ходе операций.