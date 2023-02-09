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Сотрудники МЧС Азербайджана спасли из-под завалов 44 человека

Сотрудники МЧС Азербайджана спасли из-под завалов 44 человека В рамках поисково-спасательных работ в турецкой провинции Кахраманмараш сотрудники МЧС Азербайджана спасли из-под завалов 44 человек и извлекли тела 164 человек.
Происшествия
9 февраля 2023 г. 17:56
Сотрудники МЧС Азербайджана спасли из-под завалов 44 человека

В рамках поисково-спасательных работ в турецкой провинции Кахраманмараш сотрудники МЧС Азербайджана спасли из-под завалов 44 человека, извлечены тела 164 погибших.

Об этом Report сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

Спасательные силы быстрого реагирования Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), отправленные в Турцию по поручению президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, продолжают работу по ликвидации последствий сильного землетрясения, произошедшего в братской стране, и поисково-спасательные работы.

Спасателям МЧС в результате поисково-спасательных операций, проведенных в провинции Кахраманмараш, наиболее сильно пострадавшей от землетрясения, удалось, в том числе, вызволить 9 детей.

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Версия на английском языке ФотоRescuers of Azerbaijan ministry save 44 people from rubble in Turkiye
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan xilasediciləri Türkiyədə 44 nəfəri dağıntılar altından sağ, 164 nəfərin cəsədini çıxarıb

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