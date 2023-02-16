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Сотрудники МЧС Азербайджана спасли 53 человека и извлекли 729 тел из-под завалов в Турции

Сотрудники МЧС Азербайджана спасли 53 человека и извлекли 729 тел из-под завалов в Турции Азербайджанские спасатели спасли 53 человека живыми и 729 тел из-под завалов в районе землетрясения в Турции.
Происшествия
16 февраля 2023 г. 09:48
Сотрудники МЧС Азербайджана спасли 53 человека и извлекли 729 тел из-под завалов в Турции

До сих пор азербайджанскими спасателями в зоне землетрясения были спасены 53 человека, извлечены и переданы в соответствующие органы тела 729 человек.

Об этом Report сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Находящиеся в Турции по поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева силы быстрого реагирования МЧС непрерывно проводят поисково-спасательные работы по ликвидации последствий мощного землетрясения, произошедшего в братской стране.

Поисково-спасательные работы с привлечением специальной техники, а также специально обученных собак продолжаются.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijani rescuers save 53 people, pull out 729 bodies from rubble in Türkiye
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan xilasediciləri dağıntılar altından 53 nəfəri sağ, 729 nəfərin cəsədini çıxarıb

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