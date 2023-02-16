Сотрудники МЧС Азербайджана спасли 53 человека и извлекли 729 тел из-под завалов в Турции

Азербайджанские спасатели спасли 53 человека живыми и 729 тел из-под завалов в районе землетрясения в Турции.

До сих пор азербайджанскими спасателями в зоне землетрясения были спасены 53 человека, извлечены и переданы в соответствующие органы тела 729 человек.

Об этом Report сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Находящиеся в Турции по поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева силы быстрого реагирования МЧС непрерывно проводят поисково-спасательные работы по ликвидации последствий мощного землетрясения, произошедшего в братской стране.



Поисково-спасательные работы с привлечением специальной техники, а также специально обученных собак продолжаются.