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Сотрудники МЧС Азербайджана развернули полевую кухню в Кахраманмараше

Сотрудники МЧС Азербайджана развернули полевую кухню в Кахраманмараше Сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана развернули полевую кухню в палаточном городке в квартале Догукент города Кахраманмараш.
Происшествия
15 февраля 2023 г. 15:25
Сотрудники МЧС Азербайджана развернули полевую кухню в Кахраманмараше

Сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана развернули полевую кухню в палаточном городке в квартале Догукент города Кахраманмараш.

Как сообщает командированный в Турцию сотрудник Report, здесь выдают горячую еду и чай пострадавшим в результате землетрясения, потрясшего юго-восток Турции.

Отметим, что сотрудники МЧС Азербайджана установили временные палатки для оставшихся без крова жителей города Кахраманмараш в квартале Догукент. Палаточный городок состоит из более чем ста тридцати палаток.

Напомним, что до сих пор азербайджанские спасатели в Кахраманмараше спасли 53 человека и извлекли из-под завалов 691 тело.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanın xilasediciləri Kahramanmaraşda səhra mətbəxi qurub, zərərçəkmişlərə yeməklər hazırlanıb

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