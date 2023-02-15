Сотрудники МЧС Азербайджана развернули полевую кухню в Кахраманмараше

Сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана развернули полевую кухню в палаточном городке в квартале Догукент города Кахраманмараш.

Сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана развернули полевую кухню в палаточном городке в квартале Догукент города Кахраманмараш.

Как сообщает командированный в Турцию сотрудник Report, здесь выдают горячую еду и чай пострадавшим в результате землетрясения, потрясшего юго-восток Турции.

Отметим, что сотрудники МЧС Азербайджана установили временные палатки для оставшихся без крова жителей города Кахраманмараш в квартале Догукент. Палаточный городок состоит из более чем ста тридцати палаток.

Напомним, что до сих пор азербайджанские спасатели в Кахраманмараше спасли 53 человека и извлекли из-под завалов 691 тело.