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    Сотрудники Исполнительной Власти Абшерона подверглись обстрелу - ДОПОЛНЕНО

    По факту возбуждено уголовное дело

    Баку. 17 июля. REPORT.AZ/ Министерство внутренних дел распространило информацию о вооруженном инциденте, произошедшем в Абшеронском районе.

    Как сообщает Report, в сообщении говорится, что 14 июля на территории поселка Новханы Абшеронского района, при попытке членами комиссии по борьбе с незаконными постройками Исполнительной Власти Абшеронского района сноса незаконного строения напротив дома Этибара Новрузова, его отец, житель Сумгайыта, ранее судимый Эльдар Новрузов на почве хулиганства 3 раза выстрелил из пистолета в воздух. Эльдар Новрузов был задержан сотрудниками Абшеронского районного управления полиции, у него изьяты пистолет марки "Макаров", 4 патрона и 3 гильзы.

    По факту возбуждено уголовное дело.

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    Баку. 17 июля. REPORT.AZ/ В Абшеронском районе произошел вооруженный инцидент.

    Как сообщает Report, в то время когда сотрудники Исполнительной Власти Абшеронского района пытались предотвратить незаконные строительные работы, проводимые в городе Хырдалан, хозяин дома несколько раз выстрелил по ним из огнестрельного оружия

    Как сообщили Report в Абшеронской районной прокуратуре, во время происшествия никто не пострадал.

    В ходе проведенной операции, хозяин дома, 75-летний Эльдар Намазов был задержан . У него был обнаружен и изъят пистолет марки "Макаров".

    Расследование по факту продолжается.

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