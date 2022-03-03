Сотрудники ГПС провели операцию, есть задержанный

Сотрудники Государственной пограничной службы (ГПС) провели операцию, есть задержанный

Сотрудники Государственной пограничной службы (ГПС) провели операцию, есть задержанный

Об этом Report сообщили в пресс-центре ГПС.

Сообщается, что 2 марта в 21:05 на территорию пограничного поста Погранвойск "Горадиз" вблизи села Амирзеидли Бейлаганского района подъехал автомобиль ВАЗ-2107 с регистрационным номерным знаком 19-BK-024.

После приказа пограничников "Стоять" неизвестный попытался скрыться с территории, однако был задержан. Установлено, что это житель Физулинского района Мамедов Таир Мамедгулу оглы, 1961 г.р. При досмотре принадлежащих Мамедову спортивной сумки и пакета в них было обнаружены и изъяты наркотики общим весом 14 кг 200 гр (5800 гр марихуаны, 4200 гр героина, 2100 гр опиума), а также психотропные таблетки (1900 метадон-40, 290 "Gabaprel 300).

В ходе расследования было установлено, что задержанный ранее был осужден за совершение аналогичного преступления.

Оперативно-следственные мероприятия продолжаются.