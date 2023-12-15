Сотрудники ГПС предотвратили контрабандный ввоз в Азербайджан свыше 15 кг наркотиков

Азербайджанские пограничники предотвратили контрабандный ввоз в страну свыше 15 кг наркотиков.
Об этом сообщили Report в Государственной пограничной службе (ГПС) Азербайджана.
Инцидент произошел 14 декабря в 15:55 на служебной территории пограничной заставы пограничного отряда "Горадиз" вблизи села Беюк Бехменли Физулинского района.
Пограничники задержали гражданина Ирана, пытавшийся нарушить государственную границу в направлении Азербайджана. При досмотре у задержанного был обнаружен пакет с 15 кг 600 гр. наркотического средства марихуана.
По факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.