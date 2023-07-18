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Сотрудники Госслужбы выявили лиц, занимающихся незаконной ловлей рыбы

Сотрудники Госслужбы выявили лиц, занимающихся незаконной ловлей рыбы В целях усиления контроля за использованием и охраной рыбы, а также других водных биоресурсов управление полиции на водном транспорте Министерства внутренних дел совместно с сотрудниками Государственной пограничной службы береговой охраны провели очередно
Происшествия
18 июля 2023 г. 14:08
Сотрудники Госслужбы выявили лиц, занимающихся незаконной ловлей рыбы

В целях усиления контроля за использованием и охраной рыбы, а также других водных биоресурсов управление полиции на водном транспорте Министерства внутренних дел совместно с сотрудниками Государственной пограничной службы береговой охраны провели очередной рейд.

Как сообщает Report, во время мероприятия жители Нефтчалинского района Захир Джафаров и Тельман Мамедов были задержаны за незаконную ловлю рыбы в поселке Говсаны.

У них были обнаружены и изъяты одна лодка, оснащенная двигателем Yamaha, 5 сетей длиной 150 метров, другие запрещенные рыболовные снасти и 262 единицы рыбы "кефаль". В ходе расследования установлено, что нарушители в результате незаконного использования водных биоресурсов нанесли экологии материальный ущерб в размере 3000 манатов.

По факту в управлении полиции на водном транспорте проводятся расследования.

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