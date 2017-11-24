Сотрудники Госагентства попали в ДТП, 1 человек погиб, 3 ранены

Агдаш. 24 ноября. REPORT.AZ/ В Агдашском районе произошло тяжелое ДТП. В момент аварии в автомобиле находились сотрудники Госагентства по обязательному медицинскому страхованию при Кабинете министров.

Как сообщает ширванское бюро Report, потеряв управление за рулем автомобиля марки Toyota Prado, водитель съехал в кювет.

В результате аварии погибла находившаяся в автомобиле женщина, 3 человека, в том числе водитель, получили травмы различной степени тяжести.

Отметим, что пострадавшие помещены в Мингячевскую центральную городскую больницу. Позже, получившего перелом шеи пострадавшего увезли в одну из частных клиник Гянджи.

По факту ведется расследование.