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    Сотрудники Госагентства попали в ДТП, 1 человек погиб, 3 ранены

    По факту ведется расследование

    Агдаш. 24 ноября. REPORT.AZ/ В Агдашском районе произошло тяжелое ДТП. В момент аварии в автомобиле находились сотрудники Госагентства по обязательному медицинскому страхованию при Кабинете министров.

    Как сообщает ширванское бюро Report, потеряв управление за рулем автомобиля марки Toyota Prado, водитель съехал в кювет.

    В результате аварии погибла находившаяся в автомобиле женщина, 3 человека, в том числе водитель, получили травмы различной степени тяжести.

    Отметим, что пострадавшие помещены в Мингячевскую центральную городскую больницу. Позже, получившего перелом шеи пострадавшего увезли в одну из частных клиник Гянджи.

    По факту ведется расследование. 

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