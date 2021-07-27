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Сотрудники Главного клинического госпиталя Вооруженных сил арестованы за взятку

Сотрудники Главного клинического госпиталя Вооруженных сил арестованы за взятку Служба государственной безопасности (СГБ) продолжает мероприятия по борьбе с преступными деяниями, наносящими ущерб охраняемым законом интересам государства в области армейского строительства, дискредитирующими деятельность органов власти.
Происшествия
27 июля 2021 г. 15:40
Сотрудники Главного клинического госпиталя Вооруженных сил арестованы за взятку
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Служба государственной безопасности (СГБ) продолжает мероприятия по борьбе с преступными деяниями, наносящими ущерб охраняемым законом интересам государства в области армейского строительства, дискредитирующими деятельность органов власти.

Как передает Report со ссылкой на сайт СГБ, Служба провела комплексные мероприятия на основании информации, что некоторые должностные лица требовали взятку за выдачу финансового обеспечения военнослужащим, участвовавшим в Отечественной войне.

В рамках уголовного дела, заведенного на основании данного факта, возникли обоснованные подозрения, что начальник отделения Главного клинического госпиталя Вооруженных сил Эйвазов Вусал Горхмаз оглу во время исполнения служебных обязанностей при посредничестве сотрудника госпиталя Агаева Гусейна Ильхам оглу просил у военнослужащих взятку за назначение степени полученной во время Отечественной войны инвалидности, для получения ими единовременного социального страхового пособия от государства.

В результате комплексных оперативно-следственных мероприятий Вусал Эйвазов и Гусейн Агаев были задержаны с поличным.

В отношении Вусала Эйвазова возбуждено уголовное дело по статье 311.3.2, а Гусейна Агаева – 32.5, 311.3.2. По решению суда они были арестованы. В настоящее время расследование по уголовному делу продолжается.

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