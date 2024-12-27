Сотрудники Генпрокуратуры Азербайджана проводят в Грозном совместные следственные действия с российскими коллегами

12:40

В соответствии с поручениями и указаниями президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева продолжаются неотложные и необходимые меры по уголовному делу по факту крушения пассажирского самолета AZAL вблизи города Актау в Казахстане с целью установления объективных причин авиакатастрофы.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Сообщается, что группа сотрудников Генпрокуратуры командирована в город Грозный и проводит следственные и другие процессуальные действия совместно с коллегами из Генеральной прокуратуры Российской Федерации.

Напомним, что еще одна группа сотрудников прокуратуры во главе с заместителем Генпрокурора Эльмаром Джамаловым, командированная в Актау 25 декабря, продолжает выполнение необходимых мероприятий на месте крушения совместно с коллегами из Казахстана.

Напомним, пассажирский самолет AZAL, выполнявший рейс Баку-Грозный, потерпел крушение 25 декабря недалеко от города Актау в Казахстане. Из 67 человек на борту авиалайнера 38 погибли, 29 выжили.