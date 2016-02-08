Сотрудники ГДП в Баку составили 144 тыс. административных протоколов

Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ В Баку с начала этого года сотрудники ГДП составили около 144 тыс. административных протоколов в отношении нарушивших правила водителей.

Об этом Report сообщил начальник отдела по связям с общественностью Главного управления полиции города Баку, полковник полиции Вагиф Асадов.

Он подчеркнул, что с начала текущего года до сегодняшнего дня в отношении водителей, нарушивших правила, сотрудниками ГДП было составлено 84 488 административных протоколов: "Помимо этого, за 59 474 правонарушения, выявленных при помощи технических средств Центральной службы информации, были составлены электронные протоколы на основании соответствующих статей Кодекса об административных правонарушениях. За этот период было выявлено 1 564 нетрезвых водителя, зарегистрировано 1 888 нарушений требований светофора".