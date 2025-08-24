Сотрудники дорожной полиции задействованы для устранения затора на фоне пожара в ТЦ "Сядяряк"

Сотрудники Главного управления дорожной полиции МВД принимают меры безопасности на фоне пожара в торговом центре "Сядяряк" в Гарадагском районе Баку.
Как сообщили
"Призываем граждан соблюдать указания сотрудников дорожной полиции", - отметили в пресс-службе.
Ранее в Центре интеллектуального управления транспортом (НИИМ) сообщили, что некоторые водители останавливаются на проезжей части, чтобы понаблюдать за пожаром в ТЦ "Сядяряк", а это провоцирует затор на Внешней кольцевой автодороге.
Отметим, что силы МЧС уже локализовали пожар, принимаются неотложные меры для ликвидации возгорания.