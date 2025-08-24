О нас

Сотрудники дорожной полиции задействованы для устранения затора на фоне пожара в ТЦ "Сядяряк"

Сотрудники дорожной полиции задействованы для устранения затора на фоне пожара в ТЦ "Сядяряк" Сотрудники Главного управления дорожной полиции МВД принимают меры безопасности на фоне пожара в торговом центре "Сядяряк" в Гарадагском районе Баку.
Происшествия
24 августа 2025 г. 14:11
Сотрудники дорожной полиции задействованы для устранения затора на фоне пожара в ТЦ Сядяряк

Сотрудники Главного управления дорожной полиции МВД принимают меры безопасности на фоне пожара в торговом центре "Сядяряк" в Гарадагском районе Баку.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, дорожная полиция задействована для обеспечения безопасности движения транспорта, сотрудники принимают необходимые меры для предотвращения возникшего затора.

"Призываем граждан соблюдать указания сотрудников дорожной полиции", - отметили в пресс-службе.

Ранее в Центре интеллектуального управления транспортом (НИИМ) сообщили, что некоторые водители останавливаются на проезжей части, чтобы понаблюдать за пожаром в ТЦ "Сядяряк", а это провоцирует затор на Внешней кольцевой автодороге.

Отметим, что силы МЧС уже локализовали пожар, принимаются неотложные меры для ликвидации возгорания.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке BDYPİ: “Sədərək” ticarət mərkəzindəki yanğınla əlaqədar yollarda təhlükəsizlik tədbirləri görülür

Самое важное

Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву подарили ахалтекинского скакуна
ФотоПрезиденту Азербайджана Ильхаму Алиеву подарили ахалтекинского скакуна
22 августа 2025 г. 20:58
В Туркменбаши состоялась встреча высокого уровня между Туркменистаном, Азербайджаном и Узбекистаном
ФотоВ Туркменбаши состоялась встреча высокого уровня между Туркменистаном, Азербайджаном и Узбекистаном
22 августа 2025 г. 18:45
Президент Ильхам Алиев встретился с жителями города Кяльбаджар, вручил им ключи от квартир
ФотоПрезидент Ильхам Алиев встретился с жителями города Кяльбаджар, вручил им ключи от квартир
21 августа 2025 г. 20:09
Ильхам Алиев: Ненавистная Минская группа уже доживает свои последние дни
Ильхам Алиев: Ненавистная Минская группа уже доживает свои последние дни
21 августа 2025 г. 12:53
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили Гянджу
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили Гянджу
20 августа 2025 г. 16:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi