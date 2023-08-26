Сотрудники дорожной полиции в Баку продолжают службу в усиленном режиме

Сотрудники дорожной полиции в Баку продолжают службу в усиленном режиме.

Сотрудники дорожной полиции в Баку продолжают службу в усиленном режиме.

Об этом Report сообщили в Управлении дорожной полиции города Баку.

Согласно информации, сотрудники ведомства продолжают проводить мероприятия по обеспечению безопасности на всех дорогах столицы.

"Необходимые меры, помимо центральных улиц и проспектов города Баку, принимаются на транспортных развязках и опасных для пешеходов участках. Оказывается помощь застрявшим на дорогах автомобилям, в опасных ситуациях обеспечивается сопровождение патрульными машинами", - отмечается в информации.