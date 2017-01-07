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    Сотрудники Центра стратегических исследований совершили кражу с места работы

    Следствие по факту продолжается

    Баку. 7 января. REPORT.AZ/ В Центре стратегических исследований (ЦСУ) произошла кража. Как сообщает Report, информацию об этом распространило министерство внутренних дел Азербайджана.

    Согласно сообщению, сотрудники 22-ого отдела полиции полицейского управления Насиминского района в результате оперативно-розыскных мероприятий 5 января задержали работающего в ЦСУ контролера, жителя Физулинского района Рауфа Камаллы и охранника ЦСУ, жителя Баку Заура Гулиева. 

    Они подозреваются в краже из сейфа в рабочем кабинете ведущего специалиста Центра стратегических исследований 1500 манатов и 6000 тыс. долларов США. 

    Следствие по факту продолжается.

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