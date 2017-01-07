Сотрудники Центра стратегических исследований совершили кражу с места работы

Баку. 7 января. REPORT.AZ/ В Центре стратегических исследований (ЦСУ) произошла кража. Как сообщает Report, информацию об этом распространило министерство внутренних дел Азербайджана.

Согласно сообщению, сотрудники 22-ого отдела полиции полицейского управления Насиминского района в результате оперативно-розыскных мероприятий 5 января задержали работающего в ЦСУ контролера, жителя Физулинского района Рауфа Камаллы и охранника ЦСУ, жителя Баку Заура Гулиева.

Они подозреваются в краже из сейфа в рабочем кабинете ведущего специалиста Центра стратегических исследований 1500 манатов и 6000 тыс. долларов США.

Следствие по факту продолжается.