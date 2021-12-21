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Сотрудники Baku TV, Space и APA TV столкнулись с давлением в Дашкесане

Сотрудники Baku TV, Space и APA TV столкнулись с давлением в Дашкесане Сотрудники Baku TV, Space TV и APA TV столкнулись с серьезным давлением и угрозами в Дашкесанском районе.
Происшествия
21 декабря 2021 г. 01:08
Сотрудники Baku TV, Space и APA TV столкнулись с давлением в Дашкесане

Сотрудники Baku TV, Space TV и APA TV столкнулись с серьезным давлением и угрозами в Дашкесанском районе.

Как передает Report, в соцсетях появились сообщения о том, что жительница Дашкесанского района, мать шехида Севда Шихыева была избита представителем Исполнительной власти района в селе Дастафур Лалой Джафаровой.

Когда сотрудники Baku TV, APA TV и Space исследовали подробности инцидента, где было установлено, что в действительности С.Шихыева избила Л.Джафарову и ее родственника Дашгына Джафарова.

Сотрудник Baku TV Назир Гулиев рассказал Report, что он и его коллеги встретились с представителем ИВ района и ее родственником, которые получили различные телесные повреждения со стороны членов семьи шехида. После инцидента, оба пострадавших были госпитализированы в одну из больниц города Гянджи, где в настоящее время проходят лечение. Представитель ИВ района Л.Джафарова подробно проинформировала журналистов об инциденте. Затем сотрудники СМИ отправились в село Дастафур Дашкесанского района для более подробного расследования. Однако С.Шихыева пригрозила сотрудникам Space TV и APA TV: "Она закрыла дверь своего двора, поручив сыну не выпускать нас и потребовала ранее отснятый материал".

Когда представители СМИ захотели взять у нее интервью, С.Шихыева отказалась.

Журналист западного бюро APA TV Фуад Назимоглу также отметил, что члены семьи шехида не позволили им выйти из двора: "Они, в том числе муж и сын С.Шихыевой, закрыли дверь и не выпускали нас, в результате чего нам пришлось пробыть во дворе несколько часов. Мать шехида потребовала, чтобы я вырезал карту памяти видеокамеры, которую мы снимали. Члены семьи отпустили нас только после того, как карта памяти видеокамеры была сломана".

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Версия на азербайджанском языке Baku TV, “Space” və APA TV-nin jurnalistləri Daşkəsəndə təzyiqlə üzləşiblər

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