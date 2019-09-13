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Сотрудники "Bakcell" избили в офисе клиента

Сотрудники "Bakcell" избили в офисе клиента

В Баку в офисе обслуживания клиентов "Bakcell" избит клиент.  

Как сообщает Report, инцидент отмечен в офисе "Bakcell" на территории Насиминского района. 

Кямиль Гусейнов 1967 г.р. обратился в офис обслуживания клиентов "Bakcell" по адресу ул. Асифа Магеррамова указанного района. В офисе К.Гусейнов поспорил с сотрудниками компании, в результате чего мужчина был избит работниками компании, некими Эльчином и Туралом. 

К.Гусейнов обратился с жалобой в Насиминское РУП. 

Факт расследуется сотрудниками вышеуказанного управления полиции. 

В ответ на запрос Report сотрудники "Bakcell" заявили о проведении правоохранительными органами соответствующих расследований в связи с незначительным инцидентом в офисе компании: "В случае выявления в результате расследований правонарушений в действиях участников инцидента, вопросу будет дана юридическая оценка". 

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