Сотрудники "Bakcell" избили в офисе клиента

В Баку в офисе обслуживания клиентов "Bakcell" избит клиент.

Как сообщает Report, инцидент отмечен в офисе "Bakcell" на территории Насиминского района.

Кямиль Гусейнов 1967 г.р. обратился в офис обслуживания клиентов "Bakcell" по адресу ул. Асифа Магеррамова указанного района. В офисе К.Гусейнов поспорил с сотрудниками компании, в результате чего мужчина был избит работниками компании, некими Эльчином и Туралом.

К.Гусейнов обратился с жалобой в Насиминское РУП.

Факт расследуется сотрудниками вышеуказанного управления полиции.

В ответ на запрос Report сотрудники "Bakcell" заявили о проведении правоохранительными органами соответствующих расследований в связи с незначительным инцидентом в офисе компании: "В случае выявления в результате расследований правонарушений в действиях участников инцидента, вопросу будет дана юридическая оценка".