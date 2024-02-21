Сотрудники аппарата омбудсмена навестили в Агстафе девочку, подвергшуюся семейному насилию

Сотрудники аппарата омбудсмена навестили в Агстафе девочку, подвергшуюся семейному насилию

Сотрудники Западного регионального центра омбудсмена навестили в Агстафинской районной больнице девочку, которая по сообщениям ряда СМИ была избита собственной матерью.

Как сообщает Report, совместно с членами Комиссии по защите прав и интересов несовершеннолетних при исполнительной власти Агстафинского района они встретились с ребенком и поинтересовались ходом ее лечения.

Кроме того, были проведены отдельные встречи с матерью и дедушкой ребенка. На встречах с представителями Агстафинского районного отдела полиции, регионального отделения Агентства социального обслуживания, а также средней школы №1 были даны рекомендации по восстановлению прав ребенка, в том числе права на образование.

В компетентные органы направлены обращения с просьбой держать вопрос на контроле.