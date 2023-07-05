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Сотрудники ANAMA пострадали в ДТП в Физули

Сотрудники ANAMA пострадали в ДТП в Физули Сотрудники Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) попали в дорожную аварию в Физули, в результате которой пострадали четыре человека.
Происшествия
5 июля 2023 г. 15:57
Сотрудники ANAMA пострадали в ДТП в Физули

Сотрудники Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) попали в дорожную аварию в Физули, в результате которой пострадали четыре человека.

Об этом Report сообщили в пресс-службе ANAMA.

Сообщается, что инцидент произошел 5 июля на территории села Кюрдмахмудлу.

В результате ДТП пострадали сотрудники агентства Орхан Магеррамов, Джейхун Гаджиев, Афиг Асланов и Эльнур Ахмедов.

Пострадавшие были доставлены в Физулинскую районную центральную больницу.

В агентстве отметили, что ДТП произошло в нерабочее время во время движения на личном автомобиле сотрудника.

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Версия на азербайджанском языке Füzulidə ANAMA əməkdaşları yol qəzasına düşüb, 4 nəfər xəsarət alıb

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