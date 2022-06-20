Ставшие свидетелями минного инцидента в Джебраиле сотрудники ANAMA прошли медобследование

Сотрудники ANAMA, находившиеся неподалеку от места взрыва мины в Джебраильском районе, отпущены домой

Сотрудники ANAMA, находившиеся неподалеку от места взрыва мины в Джебраильском районе, после прохождения медицинского обследования отпущены домой.

Об этом Report сообщили в пресс-службе ANAMA.

Несколько сотрудников Агентства, находившихся неподалеку от места происшествия минного инцидента 17 июня на территории Джебраильского района, в соответствии с международными стандартами разминирования прошли медицинское обследование с целью профилактики. Кроме того, им была оказана психологическая поддержка.

Гулиев Алескер Асиф оглу, Джебраиллы Фарид Закир оглу, Мустафаев Махир Хюсамеддин оглу, Гезалов Самир Ариф оглу прошли необходимое медицинское обследование. Состояние каждого из них удовлетворительное.