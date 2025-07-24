Сотрудники Абшеронского РУП изъяли у двух задержанных 5 кг наркотиков

Сотрудники отдела по борьбе с наркотиками Абшеронского районного управления полиции задержали подозреваемых в обороте наркотических средств 38-летнего Руфата Гадирова и 26-летнего Гасана Мусаева.

Сотрудники отдела по борьбе с наркотиками Абшеронского районного управления полиции (РУП) задержали подозреваемых в обороте наркотических средств 38-летнего Руфата Гадирова и 26-летнего Гасана Мусаева.

Об этом Report сообщили в Министерстве внутренних дел.

При личном досмотре у Гадирова был изъят 1 кг героина и 3 кг 447 г марихуаны, у Мусаева - 495 г психотропного вещества метамфетамин. Задержанные признались, что были привлечены к наркоторговле гражданами Ирана, с которыми познакомились в соцсетях. Их личности сейчас устанавливает следствие. По фактам возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

В ведомстве отметили, что с начала года сотрудники Абшеронского РУП изъяли из оборота 51 кг наркотических средств.