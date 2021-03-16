Сотрудникам МВД начали вводить вторую дозу вакцины

Введение первой дозы вакцины сотрудникам МВД в столице началось в феврале

В целях борьбы с инфекцией COVID-19 в органах внутренних дел Азербайджана продолжается кампания по вакцинации.

Как сообщает Report, основной целью вакцинации является предотвращение пандемии коронавируса в стране, а также снижение заболеваемости и смертности от вируса.

В связи с этим в территориальных органах полиции проводится второй этап вакцинации.

В то же время, для вакцинации в центральном аппарате Министерства внутренних дел (МВД) также выделена комната скорой медицинской помощи. Сотрудники вакцинируются после проверки артериального давления, температуры тела.

Введение первой дозы вакцины сотрудникам МВД в столице началось в феврале.