О нас
Report Georgia
Аудио новости

Сотрудникам МВД начали вводить вторую дозу вакцины

Сотрудникам МВД начали вводить вторую дозу вакцины Введение первой дозы вакцины сотрудникам МВД в столице началось в феврале
Происшествия
16 марта 2021 г. 09:48
Сотрудникам МВД начали вводить вторую дозу вакцины

В целях борьбы с инфекцией COVID-19 в органах внутренних дел Азербайджана продолжается кампания по вакцинации.

Как сообщает Report, основной целью вакцинации является предотвращение пандемии коронавируса в стране, а также снижение заболеваемости и смертности от вируса.

В связи с этим в территориальных органах полиции проводится второй этап вакцинации.

В то же время, для вакцинации в центральном аппарате Министерства внутренних дел (МВД) также выделена комната скорой медицинской помощи. Сотрудники вакцинируются после проверки артериального давления, температуры тела.

Введение первой дозы вакцины сотрудникам МВД в столице началось в феврале.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке DİN əməkdaşlarına vaksinin ikinci dozasının vurulmasına başlanılıb

Новости партнеров

Экслюзивные новости

В связи с месторасположением Музея Победы в Кабмин направлены предложения
В связи с месторасположением Музея Победы в Кабмин направлены предложения
16 марта 2021 г. 10:20
Изменилась повестка заседания Милли Меджлиса
Изменилась повестка заседания Милли Меджлиса
13 марта 2021 г. 14:29
В Бакинский цирк назначен новый директор
В Бакинский цирк назначен новый директор
13 марта 2021 г. 13:29
Вместо Совета женщин в ПЕА создан новый отдел
Вместо Совета женщин в ПЕА создан новый отдел
11 марта 2021 г. 14:28
Начальник ЦСКА Азербайджана отстранен от должности
Начальник ЦСКА Азербайджана отстранен от должности
11 марта 2021 г. 13:28
Посол Израиля: Восстановление освобожденных территорий – это большой вызов, но и большие возможности
Посол Израиля: Восстановление освобожденных территорий – это большой вызов, но и большие возможности
11 марта 2021 г. 12:27
Названа дата начала обсуждений отчета правительства в Милли Меджлисе
Названа дата начала обсуждений отчета правительства в Милли Меджлисе
11 марта 2021 г. 12:00
Комиссия подводит итоги работы, ожидается распоряжение о помиловании
Комиссия подводит итоги работы, ожидается распоряжение о помиловании
11 марта 2021 г. 11:48
Совет женщин ПЕА упразднен
Совет женщин ПЕА упразднен
11 марта 2021 г. 11:39
Вратарь сборной: Воспитание не позволило бы мне стоять в стороне, пока женщина моет пол
ВидеоВратарь сборной: Воспитание не позволило бы мне стоять в стороне, пока женщина моет пол
10 марта 2021 г. 00:34

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi