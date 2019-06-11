​Сотрудник TuranTV был депортирован из Германии

Сотрудник "Туран ТВ", действующий во Франции, Вугар Нифтиев был депортирован из Германии. По сообщению европейского бюро Report, журналист В.Нифтиев, обратившийся с просьбой о предоставлении убежища в Германии, получил негативный ответ.

Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев Германии (BAMF) приняло решение о депортации азербайджанского журналиста в прошлом месяце.

Журналист работавший для передачи "Азербайджан сааты" на "Туран ТВ", был придоставлен в аэропорт Дюссельдорфа в сопровождении сотрудников полиции на прошлой неделе.

Ожидается отправка в Азербайджан журналиста находящегося в данный момент в Киеве.