Сотрудник ТЭС получил во время работы тяжелую травму - ОБНОВЛЕНО

Мингячевир. 19 февраля. REPORT.AZ/ Стала известна личность упавшего по неосторожности с высоты и получившего тяжелую травму рабочего Азербайджанской теплоэлектростанции (ТЭС).

Как сообщает местное бюро Report, это - рабочий ТЭС, житель Сальяна Нихат Барат оглу Мирзоев 1994 г.р.

В больнице заявили, что его состояние остается тяжелым.

*** 16:43

Мингячевир. 19 февраля. REPORT.AZ/ Рабочий Азербайджанской теплоэлектростанции (ТЭС) получил тяжелую травму, упав с высоты.

Как сообщает ширванское бюро Report, инцидент отмечен в Мингячевире во время рабочего процесса в ТЭС.

Житель Сальяна, имя которого пока неизвестно, по неосторожности упал с высоты, в результате чего получил тяжелые травмы. Раненый был доставлен в больницу и прооперирован. Его состояние остается тяжелым.

По факту ведется расследование.