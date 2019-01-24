 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Сотрудник Государственного таможенного комитета скончался на рабочем месте

    Для уточнения причин смерти тело передано в Объединение судмедэкспертизы и патологоанатомии

    Загатала. 24 января. REPORT.AZ/ Сотрудник Государственного таможенного комитета (ГТК) скончался на рабочем месте.

    Как сообщает шеки-загатальское бюро Report, происшествие зарегистрировано сегодня утром. 

    Сотруднику отдела грузоперевозок погранично-пропускного пункта "Мазымчай" ГТК, жителю города Загатала Али Абульфас оглу Танрывердиеву 1975 г.р. внезапно стало плохо и он скончался на рабочем месте в амбаре на территории города Загатала, где контролировал процесс разгрузки большегрузного автомобиля.

    Для уточнения причин смерти тело А.Танрывердиева было передано в Загатальский районный отдел Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии министерства здравоохранения.

    По факту ведется расследование.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi