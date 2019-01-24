Сотрудник Государственного таможенного комитета скончался на рабочем месте

Загатала. 24 января. REPORT.AZ/ Сотрудник Государственного таможенного комитета (ГТК) скончался на рабочем месте.

Как сообщает шеки-загатальское бюро Report, происшествие зарегистрировано сегодня утром.

Сотруднику отдела грузоперевозок погранично-пропускного пункта "Мазымчай" ГТК, жителю города Загатала Али Абульфас оглу Танрывердиеву 1975 г.р. внезапно стало плохо и он скончался на рабочем месте в амбаре на территории города Загатала, где контролировал процесс разгрузки большегрузного автомобиля.

Для уточнения причин смерти тело А.Танрывердиева было передано в Загатальский районный отдел Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии министерства здравоохранения.

По факту ведется расследование.